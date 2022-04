Jonathan Grunwald (CDU) : CDU-Bewerber arbeitet bereits in der NRW-Staatskanzlei

Rhein-Sieg-Kreis Jonathan Grunwald tritt bei der Landtagswahl 2022 im Wahlkreis 26, Rhein-Sieg-Kreis II, an und will die „modernsten, digitalsten und saubersten Schulen“.

„Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir unsere Heimat fit für die Herausforderungen der Zukunft machen“, so der 1983 in Bonn geborene Volkswirt, der als Referatsleiter in der Staatskanzlei arbeitet. „Die Zukunftsfähigkeit unserer Heimat entscheidet sich in Kindergärten und Schulen. Ich setze mich für ein Schulbauinstitut ein, das unsere Schulträger bei der Sanierung und dem Bau attraktiver Lernorte unterstützt. Unsere Kinder müssen in den modernsten, digitalsten und saubersten Schulen unterrichtet werden.“