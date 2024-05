„7 auf einen Streich“ Warum der Volkswandertag im Siebengebirge Kult ist

Wandern – einfach wunderbar! Fast einen Teilnehmerrekord meldet der Ski-Clubs Bad Honnef beim 51. Volkswandertag „7 auf einen Streich“. 1899 Wanderer ziehen am Sonntag über alle Berge des Siebengebirges und haben Freude am Grün, am Wandern in Gesellschaft und nicht zuletzt beim gemütlichen Rasten an den „Futter-Stationen“ unterwegs und im Ziel auf der Wiese an der Endhaltestelle der Linie 66. Dabei können sie sich auf eines verlassen: auf die rund 60 Helfer des Ski-Clubs, die auch diesmal alles akribisch vorbereitet haben. Nur Suppe und Medaillen sind früher weg als geplant.