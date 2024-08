Probleme mit einer Deckenkonstruktion Warum 96 Kinder der Kita „Unterm Regenbogen“ in Bad Honnef aktuell auf der Straße stehen

Bad Honnef · Schlechte Nachrichten für die Eltern von 96 Kindergartenkindern in Bad Honnef: Aufgrund eines Schadens in der Decke eines Gruppenraumes ist die Kita „Unterm Regenbogen“ am Feilweg aktuell komplett geschlossen. Träger, Einrichtungsleitung und Team arbeiten jetzt mit Hochdruck an einer Interimslösung. Noch ist offen, wie genau diese aussehen kann und ab wann sie greift.

29.08.2024 , 14:30 Uhr

Ist aktuell gesperrt: die Kita „Unterm Regenbogen“ am Feilweg in Bad Honnef. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge