Beobachtungen in unendliche Weiten Warum Aegidienberg zwei Tage lang am Rande der Galaxis liegt

Der Blick in den Sternenhimmel fasziniert die Menschheit seit Anbeginn. Man möchte verstehen, was sich dort, Lichtjahre von der Erde entfernt, abspielt, was Dunkle Materie oder eine Supernova ist. Doch auch wenn die Forschung bereits etliche Geheimnisse lüften konnte, für Nicht-Wissenschaftler ist vieles, was Astrophysiker zu erklären versuchen, nur schwer zu begreifen. Das möchte Thorsten Lisker ändern: Jetzt hat der Astrophysiker aus Bad Honnef mit zahlreichen Interessierten eine Reise in die faszinierende Welt der Galaxien unternommen – jenseits eines Hörsaals und ganz ohne trockene Vortragsatmosphäre, sondern im gemütlichen Kaffeehausambiente. Dafür hat sich das Café Schlimbach in Aegidienberg in ein „Café am Rande der Galaxis“ verwandelt.