Stiftung unterstützt Tanzprojekt „Bad Honnef tanzt“ Warum Bildung auch in Bad Honnef und dem Umland im Fokus steht

Was für sie eines der größten Komplimente sei, dass ihr bei „Bad Honnef tanzt“ gemacht worden sei? „Ein Junge hat mal gesagt: Die Anna-Lu, die hat ja gar nix gemacht“, sagt die Tänzerin und Choreografin Anna-Lu Masch und muss unwillkürlich lächeln. Warum? Antwort: „Bad Honnef tanzt“ bedeutet nicht, einer turnt irgendwas vor und die anderen machen es bloß nach. Es ist vielmehr Teilhabe per excellence, bei der Kinder und Jugendliche begleitet werden, um sich in Bewegung, Musik und Kreativität jeder Art selbst zu entfalten – ohne Schranken, ohne jeden Unterschied nach Person, Herkunft, oder was auch immer. Genau das begeistert die Aktiven der Stiftung „Aktion Weltkinderhilfe“. Und festigt die Kooperation der beiden Vereine.