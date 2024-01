Nach Unwetterwarnung Warum das Chaos im Siebengebirge ausbleibt

Damit dürfte sie recht behalten, denn die Wetterwarnung gilt laut Bad Honnefer Feuerwehr auch weiter. Bis gegen 9 Uhr am Donnerstag gilt demnach Stufe 3 von 4. Bedeutet: Auch der Berufsverkehr am Donnerstag dürfte mit Problemen zu kämpfen haben, zumal auch Busse und Bahnen betroffen sind. Was den Mittwoch angeht, vermeldete jedoch auch die Bad Honnefer Feuerwehr, die auf all ihren Kanälen ebenfalls auf die Wetterwarnung hingewiesen hatte, keine besonderen Vorkommnisse. Trotzdem sei weiterhin Vorsicht angesagt. Am Abend bestückte die Bad Honnefer Wehr ein Löschfahrzeug mit Schneeketten, um für mögliche Einsätze in der Nacht zu Donnerstag und am Donnerstag gewappnet zu sein. Ebenfalls Schneeketten zogen auch die Mitglieder der Königswinterer Löschgruppe Ittenbach ihrem Tanklöschfahrzeug und ihren Rüstwagen auf. Denn: Die Löschgruppe ist jene, die auch zu Einsätzen auf der A3 ausrückt.