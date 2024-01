Kinderbetreuung in Bad Honnef Warum dem Stadtjugendring in Bad Honnef die Pleite droht und was das für Eltern und Stadt bedeutet

Die Lage der Stadtjugendring Bad Honnef gGmbH als Träger der Offenen Ganztagsschule (OGS) ist dramatisch. Wegen der gestiegenen Tariferhöhungen beim Personal des Öffentlichen Dienstes ist die finanzielle Situation der gemeinnützigen Einrichtung in absolute Schieflage geraten. „Ich gehe heute nicht hier raus ohne eine Rechtsgrundlage, anderenfalls ist die gGmbH weg, gehen wir ab April in die Insolvenz“, appellierte gGmbH-Geschäftsführerin Laura Solzbacher an die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur. „Es darf keine Vertagung geben, das Geld muss fließen“, machte sie klar. Sonst drohe die Pleite.