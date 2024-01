Stadtentwicklung Bad Honnef Warum der Abriss an der Bad Honnefer Post noch auf sich warten lässt

„Lebensmittelmarkt in Reichweite“ titelte der General-Anzeiger bereits vor Jahren, und „Ein neues Gesicht für das Postgebäude“. Die Berichte von Ende 2009 und Ende 2010 belegen deutlich: Kaum ein (Wunsch-)Projekt in Bad Honnef hat einen derartig langen Bart wie eine Neugestaltung an der Post, von zwei weiteren, dem heutigen Hinterhof am Saynschen Hof und der Baulandentwicklung in Selhof-Süd, mal ganz abgesehen.