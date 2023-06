Arbeiterwohlfahrt Bad Honnef zieht die Notbremse Warum der Second Hand-Laden „Jacke wie Hose“ Verluste macht

Ein Leerstand mehr in Bad Honnef. Ende September wird die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ihren großen Kleiderladen „Jacke wie Hose“ an der Bahnhofstraße 22 a schließen. Eine Ära geht nach fast 20 Jahren zu Ende. Die Awo firmiert ab Herbst mit diesem Second-Hand-Laden in der schräg gegenüberliegenden Nummer 13 auf erheblich weniger Platz. Mit Corona kam für das Awo-Mode-System der Knick.