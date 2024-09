Nach der Absage des Festivals „R(h)einspaziert“ Warum der Stadtjugendring Bad Honnef ein Dankeschön-Fest ausrichtet

Es war eines der einschneidendsten Erlebnisse in der langen Geschichte des Musikfestivals „R(h)einspaziert“ – zugleich hat es eine Welle der Hilfsbereitschaft für den ausrichtenden Verein, den Stadtjugendring Bad Honnef, ausgelöst. Denn nachdem der Jugendring das abendliche Musikprogramm am 17. August nach heftigem Regen auf durchweichter Wiese – Stromausfall inklusive – sowie zusätzlicher Unwetterwarnung für die Abendstunden sehr kurzfristig hatte absagen müssen, war Kulanz angesagt und kamen Spenden zusammen. Als Dankeschön für alle Unterstützer richtet der Stadtjugendring am Montag, 9. September, im „Lilo“ im alten Hallenbad an der Rheinpromenade 4 ein Fest aus.