Bildungsprojekt auf Hochschulcampus Warum die Freiraumschule frühestens 2025 in Bad Honnef an den Start gehen kann

Der Zeitplan war durchaus ambitioniert – offenbar zu ambitioniert, denn er verschiebt sich nun um mindestens ein Jahr: Anstatt bereits in diesem Sommer, kann die geplante Freiraumschule auf dem Hochschulcampus an der Mülheimer Straße frühestens im Schuljahr 2025/26 an den Start gehen. „Leider gibt es noch einige offene Themen, die wir trotz aller Bemühungen noch nicht final lösen konnten. Daher haben wir beschlossen, den Start auf das Schuljahr 2025/2026 zu verschieben“, heißt es auf der Internetseite der Gründungsgesellschaft.