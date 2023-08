Verein sammelt Spenden und Hilfsgüter Warum die Hilfe aus Bad Honnef für die Menschen in der Ukraine nicht endet

Der Name der Gruppe ist „Zozulky“, das bedeutet Kuckuck. Und die Mitglieder singen ukrainische Lieder. Gegründet in diesem Frühjahr von Menschen, die in Bad Honnef vor dem Krieg in der Ukraine Aufnahme und Schutz gesucht haben und finden, war es an den Musikern, am Freitag eine besondere Aktion mit ihren Liedern zu begleiten: Am Tag nach dem ukrainischen Nationalfeiertag, den sie alle im evangelischen Gemeindehaus mit einem Fest begangen hatten, spielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der ehemaligen Konrad-Adenauer-Schule auf. Dort werden noch an diesem Samstag, 26. August, 11 bis 15 Uhr, Spenden gesammelt für die 13. Hilfsfahrt der ehrenamtlichen Gruppe „HelpForceHonnef“. Denn am Sonntag, 27. August, startet der Hilfstransport in Richtung Ost-Slowakei und ukrainische Grenze.