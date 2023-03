Lärmaktionsplanung für die Straßen in Bad Honnef Warum die Lärmaktionsplanung des Landes in Bad Honnef verpufft

Es gibt diese Fälle, da stellt selbst der gewiefteste Verwaltungskenner die deutsche Bürokratie heftig in Frage. Für Dirk Wiehe, Fachdienstleiter Stadtplanung im Bad Honnefer Rathaus, ist die Lärmaktionsplanung Straße so ein Fall. 2018 hatte diese zuletzt stattgefunden. Fünf Jahre später, also 2023, steht die Novellierung an. Die Frage, was aus dem Lärmschutz an den 2018 identifizierten Straßen geworden ist, dürfte da nur folgerichtig sein. Die Antwort lautet: (fast) nichts. Und das ist gewissermaßen ein Geburtsfehler der Lärmaktionsplanung, die die Kommunen per Gesetz zwar für alle Straßenabschnitte in ihrem Hoheitsgebiet durchführen müssen, bei deren Umsetzung denselben Kommunen aber meist die Hände gebunden sind.