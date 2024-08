Verkehrswende in Bad Honnef Warum die Rommersdorfer Straße für eineinhalb Jahre komplett gesperrt wird

Es sind „nur“ 500 Meter, und doch benötigt der Umbau der Rommersdorfer Straße Zeit. Ordentlich Zeit. Gut eineinhalb Jahre Bauarbeiten veranschlagen die Fachleute alleine für die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen Bergstraße und der Einmündung am Rheingoldweg. Los geht es am Montag, 2. September – und damit einhergeht auch eine Vollsperrung des genannten Abschnittes für den Durchgangsverkehr und Umleitungen mitten in der Innenstadt. Was den Umbau, laut Bürgermeister Otto Neuhoff auch ein „Synonym für die Verkehrswende“, so überaus komplex macht: Wenn schon gebuddelt wird, dann richtig. So werden in einem Zug mit dem Umbau der Straße alle Versorgungsleitungen wie Wasser, Abwasser, Strom, Glasfaser & Co. erneuert. Und was da im Untergrund an Überraschungen schlummert, wer kann es sagen?