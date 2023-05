Bürgerentscheid in Windhagen Warum die Windhagener über den Kreiselbau in der Nachbarkommune Bad Honnef abstimmen

Es läuft nicht rund für den Kreisel am Dachsberg in Bad Honnef: Seit mehr als 20 Jahren soll unweit der Autobahnanschlussstelle Bad Honnef/Linz an der Kreuzung der viel befahrenen L 247 (Rottbitzer Straße) und der nicht minder frequentierten Kreisstraße 30 (Windhagener Weg) ein Kreisverkehrsplatz entstehen. Von anrückenden Baumaschinen ist allerdings nichts zu sehen. Ausgerechnet eine sogenannte Einwohnerbefragung in der Bad Honnefer Nachbarkommune Windhagen könnte jetzt Schwung in den quälend langen Planungsprozess bringen oder ihn wieder ausbremsen.