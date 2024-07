Weniger Schmetterlinge in der Region Warum ein Biologe sich Sorgen um die heimischen Falter macht

Region/Siebengebirge · In diesem Jahr hat Biologe Steffen Steenken bisher wenige Schmetterlinge gesehen. Das ist wegen des nassen Wetters normal. Besorgt ist der Experte trotzdem, denn er nimmt wegen des Klimawandels durchaus Veränderungen in der Insektenwelt wahr. Welche das sind, berichtet der Experte dem General-Anzeiger. Und gibt Tipps, was jeder tun kann, um gegenzusteuern.

11.07.2024 , 15:00 Uhr

Schönheit von Natur aus: Ein großer Schillerfalter zeigt sich in seiner ganzen Pracht. Foto: Steffen Steenken/Biologische Station Rhein-Sieg-Kreis

Von Maike Velden