Folgenschwerer Unfall an Bahnunterführung in Rhöndorf Warum ein Lastwagen die Umleitungsstrecken der gesperrten B42 für Stunden lahmlegt

Die Sperrung der Bundesstraße 42 zwischen Rhöndorf und Königswinter hat am Freitag für ein Verkehrschaos in der Region gesorgt. Wie berichtet, ist die Bundesstraße seit Donnerstagmorgen und noch bis Montag, 12. Juni, 5 Uhr, in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Bad Honnef-Rhöndorf und Königswinter gesperrt. Auslöser sind Betonierungsarbeiten an der Drachenbrücke über der Königswinterer Altstadt. Als wäre dies noch nicht genug, fuhr sich sich am Freitagmorgen ein Lastwagen an der Bahnunterführung in Rhöndorf fest.