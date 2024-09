Würdigung eines Windkraftpioniers Warum eine Blume auf der Insel Grafenwerth für das Lebenswerk von Hermann Honnef steht

Hermann Honnef meldete mehr als drei Dutzend Patente zur Windenergie an und war im In- und Ausland als Ingenieur bekannt. Bereits 1925 entdeckte er beim Bau einer Sendeanlage, dass in der Folge der abnehmenden Bodenreibungskräfte die Windgeschwindigkeit mit der Höhe anwächst. Seine Ideen publizierte er 1932 in seinem Buch „Windkraft” und ging damit sogar auf Vortragsreisen. 1941 durfte er ein Windkraftversuchsfeld bei Berlin einrichten, eine industrielle Umsetzung war ihm aber hernach nicht vergönnt. Die damalige Politik wies seine Projekte ab und erklärte sie als zu utopisch und unrealisierbar.