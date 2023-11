Kunstraum Bad Honnef zeigt Werke von Carlo Mense Warum eine Retrospektive das Kunstjahr in Bad Honnef auf das Beste beschließt

Nach der Zerstörung seines Ateliers in Köln 1944 hatte sich Mense dauerhaft in Bad Honnef niedergelassen. Hier malte und zeichnete er unter anderem Bilder wie das „Sprungbrett im Lemmerzbad“ oder die „Radfahrer im Siebengebirge“. In Werken wie diesen finden sich viele Elemente, Einflüsse und Stile wieder, die Mense in seinen jungen Künstlerjahren kennengelernt hatte. Es sei gut und wichtig, „dieses Werk wieder in Erinnerung zu rufen und dem Vergessen zu entreißen“, so Lange.