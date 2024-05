Mehrkosten bei der Kinderbetreuung Warum es für Eltern in Bad Honnef wieder teurer wird

Das Thema OGS bleibt der Politik auch in einem anderen Punkt erhalten: dem dringend nötigen Ausbau der Betreuungsplätze. Immerhin kommt ab 2026 der Rechtanspruch, zunächst für die Kleinsten - und schon heute fehlen OGS-Plätze, führen die Träger Wartelisten. Im Ausschuss vorgestellt wurden erste Varianten der Architekten, wie die OGS an der Löwenburgschule und jene in Aegidienberg ausgebaut werden können, mit verschiedenen Ausbauideen. Die finanzielle Spanne ist teils erheblich, alleine für den Standort Rommersdorf plus den Teilstandort Rhöndorf reichen diese - ersten - Schätzungen der Planer zufolge von gut fünf bis zu zehn Millionen Euro Investitionsumfang. In Aegidienberg, heute die größte Grundschule und auch die größte OGS, schätzen die Planer die Kosten für einen Ausbau auf rund 2,9 Millionen Euro.