Aktion für ein blühendes Bad Honnef Warum es kein Krokusfest in Bad Honnef mehr geben wird

„Die Belastung der Schulen ist gestiegen. Wir haben so viel mehr an Aufgaben zu bewältigen, wir können nicht alles so gestalten wie bisher“, so Irmine Strotmann, Leiterin der Grundschule Sankt Martinus in Selhof. Da seien zum einen die Nachwirkungen der Pandemie oder auch die Eingliederung geflüchteter Kinder, die sprachlich gefördert werden müssten. Der Krokusaktion stellte sie gleichwohl ein gutes Zeugnis aus. „Wenn Zeit ist, werden wir mit den Kindern im Frühling einen Ausflug machen und die schönen Blüten anschauen", versprach sie. Für mehr - etwa die Vorbereitung von Musikstücken oder anderen Darbietungen für das Fest - fehle leider die Zeit. Krokusse erblühen werden im Frühjahr indes auch in Aegidienberg: Grundschüler der Theodor-Weinz-Schule pflanzten 20.000 Zwiebeln.