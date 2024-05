Präsentation zum Weltrotkreuztag Warum es so wichtig ist, Retter an der Seite zu haben

„Die Führungskräfte des Ortsvereins werden regelmäßig zu Fachberatungen rund um den Bevölkerungsschutz in Arbeitskreise und Sitzung der Politik, der Verwaltungen sowie des DRK auf Kreis- und Landesebene eingeladen“, so Koelzer. An den beiden Standorten in Bad Honnef und Königswinter können die Einsatzkräfte auf zwei Mannschaftstransportwagen, zwei Krankentransportwagen, einen Einsatzleitwagen, diverse Spezialfahrzeuge sowie mehrere Anhänger im Einsatzfall zurückgreifen. Erst vor zwei Jahren wurde der Fuhrpark um den Fachdienst Siebengebirge mit einem geländefähigen Polaris Ranger sowie mehrere E-Bikes erweitert, die am Sonntag wieder den Volkswandertag des Ski-Clubs durch das Siebengebirge begleiten.