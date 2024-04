Das erste Stadtfest der Saison Warum „Fühl dich frühlich“ Frühlingsgefühle in Bad Honnef weckt

Bei reichlich Sonnenschein und angenehm warmen Frühlingstemperaturen müssen sich die Besucher von „Fühl Dich Frühlich“ diese Aufforderung nicht zweimal sagen lassen: Das erste Stadtfest der Draußensaison in Bad Honnef konnte am Samstag und am Sonntag mit großen Frühlingsgefühlen aufwarten.