Auftakttreffen am Montag Warum in Bad Honnef eine ganz neue Tanzgruppe entsteht

Und die Vorreiter möchten das nicht auf den Karneval beschränken, sondern denken auch an Kirmes, Mainacht und ähnliche Anlässe, die für Auftritte prädestiniert sein könnten. Vor allem bei den Rahmenbedingungen möchten Siebertz und Limbach Unterstützung bieten. „Mich interessiert, was Neues in Bad Honnef passiert, ich unterstütze sehr gerne alles, was mit Brauchtum zu tun hat. Wir müssen neue Wege gehen und damit auch das Brauchtum für die nächsten 150 Jahre sichern“, so Limbach.