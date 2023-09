50 Jahre Musikschule Bad Honnef Warum Musik so wichtig ist für den sozialen Zusammenhalt

Programm

Nach dem Jubiläumskonzert „50 Jahre Musikschule Bad Honnef“ spielen am Freitag, 8. September, die Dozentinnen und Dozenten um 20 Uhr in der Kasch-Aula sowie am Donnerstag, 14. September, 17 und 19 Uhr, ebenda die erwachsenen Schüler und Schülerinnen zum Konzert auf. Am Samstag, 23. September, gibt es die „Klingende Inklusion“, 17 Uhr, in der Kasch-Aula. suc