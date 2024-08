Projekt in Bad Honnef Warum Vorlesen ein wichtiger Bestandteil der Bildung ist

Bad Honnef · In wenigen Tagen beginnt für viele i-Dötzchen das Schulleben - auch mit Lesen lernen. Das Interesse am Buch sollte aber schon im Kindergartenalter geweckt werden. Wie Vorlesepaten in Bad Honnef dazu einen Beitrag leisten und wie groß das Interesse am Projekt der Bürgerstiftung schon jetzt ist.

13.08.2024 , 11:00 Uhr

Vorlesen will gelernt sein - manchmal auch mit ganz einfachen Hilfsmitteln für eine exakte Aussprache. Referentin Martina Biermann zeigt, wie es geht. Foto: Frank Homann

Von Roswitha Oschmann