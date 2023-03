Kolumne Schauffgepasst : Was Bad Honnef und die Lindenstraße gemeinsam haben

Wenig einladend ist es, sobald die Fußgängerzone in Bad Honnefs Innenstadt endet, findet GA-Redakteurin Lydia Schauff. Als wäre die Welt zu Ende. Die Papiertonnen passen da besonders gut ins Bild. Foto: Lydia Schauff

Bad Honnef GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal Thema: In Bad Honnef scheint die Welt an der nächsten Ecke zu Ende zu sein.