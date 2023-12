Kickergipfel zwischen den Jahren Was das Fußballspiel Oberdorf gegen Unterdorf in Rhöndorf seit 75 Jahren so spannend macht

Nach der ersten Halbzeit gingen die jeweils sechs Spieler mit einem 3:3-Zwischenstand vom Platz. Beide Torleute kassierten in der zweiten Halbzeit je zwei Tore. Da musste der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt werden. An der Seitenlinie verfolgte Old-Star Peter Käufer (75) aus dem Unterdorf, der Sohn und Spielführer Christoph die Daumen drückte, die Partie mit „teils sehr hohem Blutdruck“. Die Spannung stieg. Am Schluss hatten die Unterdörfler die besseren Nerven – 9:8 das Ergebnis. Käufer: „Das Unterdorf war überraschend stark, lange haben sie nicht so gut gespielt.“