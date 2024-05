47 Jahre Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche Was den Stadtjugendring Bad Honnef so erfolgreich macht

Umsonst und draußen: Am Samstag, 17. August, steigt auf der Insel Grafenwerth das Musikfestival „R(h)einspaziert“ des Stadtjugendrings Bad Honnef. Seit mehr als 30 Jahren ist das Event Markenzeichen des Dachverbandes der in Jugendarbeit engagierten Vereine und Verbände in der Stadt. Zugleich ist der Stadtjugendring e.V. weit mehr, als „nur“ das Musikfestival in einmaliger Insel-Kulisse, wie Vorsitzender Marius Nisslmüller und Kassierer Marcelo Peerenboom berichten.