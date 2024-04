Putzaktion der Rhöndorfer Feuerwehr Was der Trevi-Brunnen in Rom und der Ziepchensbrunnen gemeinsam haben

Rhöndorf · Badetag am Ziepchen! Für ein Stündchen mussten Emil II., Helmut und all die anderen putzmunteren Fische in die Bütt. Traditionell am Gründonnerstag hat die Freiwillige Feuerwehr Rhöndorf den Ziepchensbrunnen gesäubert; diesmal bereits zum 75. Mal. Und es gab auch wieder ein paar Fundstücke.

01.04.2024 , 14:33 Uhr

Für die traditionelle Säuberung des Ziepchesbrunnen in Rhöndorf mussten die Fische vorübergehend ausziehen. Foto: Frank Homann





Von Roswitha Oschmann