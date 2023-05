Treffen der Abiturienten von 1958 Was ehemalige Schüler über das Sibi-Gymnasium verraten

Sind die Schüler heute schlauer? Bedenklich nannten einige der Veteranen, dass heute Studenten nicht mehr sattelfest in Rechtschreibung sind. „Wir waren breiter ausgebildet. Heute ist das Internet das Nonplusultra“, so Rolf Labedzke. Und: Vor allem bestand zu ihrer Zeit nicht die Möglichkeit, Fächer abzuwählen. An ihre Lieblingslehrer erinnerten sich die alten Herren: Willi Miesen war wie ein Vater. Latein- und Philosophielehrer Friedrich Levermann ein Vorbild. Norbert Walkembach: „Heute haben wir eine andere Schüler-Lehrer-Beziehung, früher waren die Lehrer mehr Fachkräfte. Sich kümmern um den einzelnen, eingehen auf jedes Kind, das finden, was in ihm steckt, ist unsere Berufung.“ Er überreichte mit Rolf Labedzke die Urkunden zum Eisernen Abitur.