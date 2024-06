Umweltskulpturenpark in Bad Honnef Was ein neues Kunstwerk auf Grafenwerth mit der Entstehung der Welt zu tun hat

Sie symbolisiert in ihrer Form die Erde und zugleich deren Vergänglichkeit: „Theia“ ist das insgesamt vierte Kunstwerk im Umweltskulpturenpark auf der Rheininsel Grafenwerth überschrieben, das nicht nur ein Ökosystem in Form einer Lehmkugel darstellt, sondern sich im Laufe der Zeit auch weiter verändern wird – und so eben die Fragilität der Erde darzustellen vermag. Enthüllt wurde das Kunstwerk, das der Jury im „Environment and Art Award“ der Kummer-Vanotti-Stiftung den ersten Platz des Jahres 2023 wert war, unter anderem von der Künstlerin Laura Sacher selbst sowie den Stiftern des Preises, Beate Kummer und Christoph Dänzer-Vanotti.