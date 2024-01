Geburtstag des ersten Bundeskanzlers jährt sich zum 148. Mal Was Konrad Adenauer mit Fritzdorf im Drachenfelser Ländchen verbindet

In Erinnerung sind in Fritzdorf die Spenden der beiden Adenauer-Brüder an die Kirche, die ihre Verbindung zum Dorf unterstrichen. Im September 1957 begrüßte der Fritzdorfer Pfarrer Konrad Adenauer bei einer Wahlkampfveranstaltung in Meckenheim und erinnerte ihn an seine Jugendtage, die er so oft bei seinem älteren Bruder verbracht habe. Nach der Veranstaltung fuhr der Wahlkampftross nach Fritzdorf auf den Kirchplatz und Adenauer kehrte zu einem stillen Gebet in die Pfarrkirche ein. Die CDU gewann mit absoluter Mehrheit.