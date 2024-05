Traditionslokal im Siebengebirge Was nicht nur Konrad Adenauer und Willi Ostermann am Löwenburger Hof schätzten

„Die Löwenburg schien mir nämlich stets der schönste von den sieben Bergen. Ich habe sie vorzugsweise als Ziel meiner Wanderungen gewählt.“ So hieß es 1867 bei Dichter Wolfgang Müller von Königswinter. Eine Einkehrmöglichkeit fand er damals allenfalls in der Forsthaus-Pension vor. Erst 1910 wurde der heutige „Löwenburger Hof“ eröffnet, der in der Folge illustre Stammgäste beherbergte.