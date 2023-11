AWO-Kleiderladen hat wieder geöffnet Was sich bei „Jacke wie Hose“ in Bad Honnef so alles finden lässt

Dass es in „Jacke wie Hose“ so gut weitergeht, wie der Auftakt verspricht, hätte sich Rosi Schopp nicht träumen lassen. „Corona hat uns das Genick gebrochen“. Die Kaufkraft ging bei den Kunden zurück. Auch die Spendenbereitschaft habe nachgelassen. „Verständlich“, sagte Schopp. Das brächten Krisenzeiten eben mit sich. Als in dem ehemaligen Laden in der Bahnhofstraße 22a auch noch die Miete anzog, sei das „Aus“ zunächst besiegelt gewesen. Das sei mehr als bitter gewesen, so Ivan. Immerhin existiert der Kleiderladen seit 2004 und ist in Bad Honnef zu einer festen Institution geworden.