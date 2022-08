Brache in Rhöndorf : Was sich die Anwohner auf dem Penaten-Areal für die Bebauung wünschen

Wolfgang Cremer (l.) und Christian Strauch wohnen Auf Penaten. Sie wünschen sich auf der Brachfläche vor ihrer Haustür eine Bebauung, die sie nicht so bedrängt. Foto: GA/Lydia Schauff

Rhöndorf Das bisher auf der Brache in Rhöndorf Geplante war den Anwohnern Auf Penaten in seiner Massivität zu nah dran. Versuche mit damaligen Investoren und Projektentwicklern ins Gespräch zu kommen, seien erfolglos gewesen. Dabei, so die Anwohner, wollen sie eine Bebauung und endlich auch den versprochenen Supermarkt.