Obstbäume, Ersatzpflanzungen Was sich mit Bad Honnefs neuer Baumschutzsatzung ändert

In Bad Honnef ist eine neue Baumschutzsatzung in Kraft getreten. Diese regelt wie Bäume im Stadtgebiet zu schützen, zu pflegen und welche Ausgleichsmaßnahmen bei einer Fällung notwendig sind. „Mit der Änderung der Baumschutzsatzung haben wir in einigen wiederkehrenden Fragestellungen Klarheit geschaffen. Gleichzeitig haben wir Regelungen für Bürgerinnen und Bürger vereinfacht. So können gefällte Laubbäume im heimischen Garten unter bestimmten Voraussetzungen nun auch durch Obstbäume mit entsprechenden Mehrwerten ersetzt werden“, so Carolin Böhm, Leiterin des Fachdienstes Umwelt und Stadtgrün der Stadt Bad Honnef. Nötig geworden sei die Änderung der Satzung, Paragrafen wurden ergänzt oder angepasst, weil sich gesetzlichen Vorgaben geändert hätten.