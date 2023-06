Keller in Bad Honnef laufen voll Nach Rohrbruch bleiben Anwohner ohne Strom und Wasser

Die freiwillige Feuerwehr Bad Honnef ist am Mittwochmittag in der Rosenstraße in Bad Honnef im Einsatz. Nachdem ein Wasserrohr im Floßweg gebrochen ist, sind die Keller zweier Häuser vollgelaufen. Der Wasser- und Energieversorger Bad Honnef AG hat für den Einsatz Wasser- und Stromversorgung einiger Anlieger abstellen müssen.