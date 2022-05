„Zukunftswerkstatt Kommunen“ zu Gast in Bad Honnef : Wege aus der Demografiefalle dringend gesucht

Bad Honnef Auch andere Kommunen kämpfen mit Überalterung. In Bad Honnef überlegen Vertreter verschiedener Städte und Gemeinden gemeinsam: Wie holen wir junge Leute zu uns und bleiben auch für Ältere attraktiv?

Bad Honnef fehlt es an Wohnraum für junge Leute

Bis auf Windeck steigt überall die Bevölkerungszahl. Am 30. Juni 2016 lebten in den 19 Städten und Gemeinden des Kreises 597.475 Menschen, 19.223 mehr als beim Zensus 2011 gezählt worden waren.

Beispiel Frühe Hilfen und Grafenwerth: Bad Honnef für alle Generationen

Welche Projekte und Vorhaben Bad Honnef für Jung und Alt schon umgesetzt hat, konnten sich die Vertreter der anderen Kommunen anschauen. So erfuhren die Gäste, die unter anderem aus Geest, Bergheim, Frankfurt am Main oder Herford angereist waren, mehr über das Beratungszentrum der Frühen Hilfen im Kurhaus. Die Anlaufstelle unterstützt junge Familien in der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren der Kinder. Aber auch Seniorentreff und Sozialberatung haben einen Platz unter dem Dach gefunden. Laut des Ersten Beigeordneten Holger Heuser gab es für die Frühen Hilfen seitens der Gäste „viel positives Feedback“. Denkbar, dass sich die ein oder andere Kommune von Bad Honnef hier etwas abschaut.

Wird Bad Honnef das „South Miami am Rhein“?

An der Nordspitze der Insel Grafenwerth erfuhren die Besucher mehr zum Bauprojekt, das mit der Schaffung von Barrierefreiheit, Sitzmöglichkeiten und Spiel- und Trainingsplätzen alle Generationen in den Blick genommen hat.

Bad Honnef steht laut Heuser an einem Scheideweg und könnte sich auch zu einem „South Miami am Rhein“ entwickeln, also zu einem Ort, in dem viele gut situierte Rentner leben und ihren Ruhestand genießen, aber wo sonst nicht viel los ist. Doch Bad Honnef will eine lebendige Heimat für alle sein. Laut Iris Schwarz, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, braucht das vor allem das: „Einen langen Atem“.