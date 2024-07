Weinfest in Rhöndorf Janina I. wird die neue Weinkönigin

55 Jahre: Im Karneval ist das mit fünf mal elf Jahren gemeinhin als „närrisches Jubiläum“ bekannt. Wenn es um ein rheinisches Winzercorps geht und ebenso lange ein weithin bekanntes Weinfest ausgerichtet wird, erscheint es opportun, dies ebenfalls mit dem Begriff Jubiläum zu bekränzen. So geschehen in Rhöndorf, wo am Wochenende 30. und 31. August das 55. Weinfest steigt. Wenn am Ziepchensplatz, wo soeben noch ein Sat.1-Filmteam die pittoreske Kulisse für Dreharbeiten genutzt hatte, das Fest eröffnet wird, schlägt auch ihre Stunde: Janina Mehr trägt dann den Titel Janina I. als neue Rhöndorfer Weinkönigin.