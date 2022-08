Rhöndorf feiert nach zwei Jahren Pause wieder sein Weinfest : Weinfest in Rhöndorf steigt in abgespeckter Form

Freuen sich auf das Weinfest: Vertreter des Winzercorps mit Weinkönigin Aaliyah Winkel (mit Blumen) und ihrer Vorgängerin Elisa de Sousa (4.v.l.). Foto: Roswitha Oschmann

Rhöndorf In zwei aufeinander folgenden Jahren war das Rhöndorfer Weinfest wegen Corona abgesagt worden. Auch in diesem Jahr war lange offen, ob die Ausrichter ins Risiko gehen. Das Ergebnis ist ein abgespecktes Fest am angestammten Weinfestwochenende Anfang September.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Roswitha Oschmann

Diesmal geht alles hoppla-hopp. Und auch Weinkönigin und Prinzessinnen für das Rhöndorfer Weinfest am 2. und 3. September wurden quasi in letzter Minute akquiriert. Das Geheimnis wurde jetzt im „Böllchen“ gelüftet: Aaliyah Winkel wird die Krone tragen, ihre Freundinnen Janina Mehr und Sarah Franzen stehen als Prinzessinnen an ihrer Seite.

Drei hübsche Mädels, für die das Tanzcorps der KG Ziepches Jecke das Bindeglied ist. Sie werden auch 2023 als Majestäten fungieren, wenn das Weinfest wieder in gewohnter Form ablaufen soll, denn diesmal erstreckt es sich nur über zwei Tage in abgespeckter Form.

Das Programm Weinstände und Traktortreffen Freitag, 2. September: 19 Uhr Eröffnung; 20 Uhr Einzug der amtierenden und neuen Weinkönigin mit den Ehrengästen und dem Spielmannszug TV Eiche; sodann Krönung und Unterhaltung mit „The Rockwoodies“. Samstag, 3. September: 15 Uhr Öffnung der Weinstände und Weinhallen, Treffen der Weinköniginnen des Mittelrheins; 16 Uhr, Traktorentreffen mit Corso; 19 Uhr Weinfeststimmung mit der Band „The Rockwoodies“. oro

Zunächst hatte es Bedenken gegeben, nachdem wegen Corona dieses Event bereits zweimal ausfallen musste. Dann aber stand für das Winzercorps Rhöndorf fest, dass am üblichen Weinfesttermin, am ersten Wochenende im September, ein Fest steigen soll.

Ein Weinfest mit Maske und anderen Auflagen, die ein unbekümmertes Feiern nicht möglich machen? Kaum vorstellbar etwa für Alfred Höhler vom Winzercorps und Geschäftsführer der Ziepches Jecke, der im Frühsommer noch zögerte. „Aber die Bevölkerung hat immer wieder gefragt und darauf gedrängt.“ Und auch für KG-Vorsitzenden Daniel Grewe war klar: „Die Leute möchten feiern. Wir wollen mit dem Brauchtum nicht noch einmal aussetzen.“

Weinfest wird auf zwei Tage verkürzt

Aber: „Für drei Tage fehlen uns die Leute. Deshalb machen wir diesmal kurz und knackig“, so Grewe. „Für die Kürze der Vorbereitungszeit haben wir ein tolles Programm hinbekommen.“ Die Band „The Rockwoodies“ spielt an beiden Abenden, Höhepunkte sind die Krönung, ein Treffen der Weinköniginnen des Mittelrheins und das Traktorentreffen mit Korso durch die Stadt, das Peter Profittlich organisiert hat. Das Erfreuliche: Die KG und das Winzercorps haben neue Mitglieder. Und für Auf- und Abbau haben sich etliche Rhöndorfer zur Verfügung gestellt. Der Weinbrunnen wird allerdings nicht aufgestellt.

Die neue Vorsitzende des Winzercorps Jessica Gottsauner: „Es wird ein gemütliches Weinfest.“ Sie hat sich nach der Geburt von Töchterchen Elionore Elisa in die Arbeit gestürzt. Bei der Vorstellung der Majestäten hatte sie ihr sechs Wochen altes Baby dabei, ebenso wie Elisa de Sousa, die 2019 zur Weinkönigin gekrönt wurde und am 2. September das Krönchen weitergeben wird. Sie hat vor vier Monaten ihre kleine Johanna Maria Monika bekommen. Für den Nachwuchs sorgen die Rhöndorfer Königinnen also rechtzeitig und selbst.

Weinkönigin und zwei Prinzessinnen kennen sich aus dem Karneval

Bei der Vorbereitung auf ihr Amt hatte Jessica – von 2015 bis 2017 Rhöndorfer Weinkönigin und 2017 auch zur Mittelrheinweinkönigin gekürt – als „Adjutant“ Elisa de Sousa zur Seite gestanden. Und auch dem Nachfolge-Trio gilt nun jede Unterstützung. Die Mädels müssen Rhöndorf repräsentieren und natürlich den Wein. Ein Gläschen davon trinken alle drei gerne – lieblich soll er in der Regel sein, Favorit ist aber der halbtrockene Drachenländer von Pieper.

„Etwas gezögert habe ich vor der Bewerbung schon, denn in ganz kurzer Zeit musste die Garderobe besorgt werden, mussten Fotos für Flyer entstehen“, so die Weinkönigin in spe. Aber die 20-Jährige, die eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert, hat die Kleiderfrage bereits gelöst. Im Zusammenspiel mit ihren Prinzessinnen.

„Alles harmoniert“, meinte die künftige Prinzessin Janina Mehr (21), Zahnarzthelferin an der Zahnklinik der Uni Bonn. Und: „Ich freue mich auf das Amt.“ Sarah Franzen (21), künftige Fachangestellte für Tiermedizin, konnte wegen ihrer Ausbildung nicht zur Präsentation erscheinen. Aber sie hatte sofort „Ja“ gesagt.