Doch noch Damen-Nachwuchs gefunden Weitermachen statt Abschied heißt es beim Rhöndorfer Damenkomitee Ziepchen

„Wir versammeln uns einmal im Monat, überlegen, was wir machen können“, sagt Neumitglied Susi Bolz-Hießl, die ihre Freundin Joana Pope im Schlepptau hat. Bolz-Hießl weiß, was Karneval bedeutet, sie hat schon ein Tanzcorps geleitet. Aber nicht nur die Party gilt es vorzubereiten, sondern auch einen Stand beim Rhöndorfer Weihnachtsmarkt, dessen Erlös in die Kasse des Komitees gehen soll. Auch inaktive Mitglieder sind willkommen.