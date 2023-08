Schützen gehen in die Verlängerung Wenn der Vogel in Rhöndorf einfach nicht fallen will

Geduld war gefragt bei diesem Schützenfest. Eigentlich – aber nur eigentlich – hätten die Hubertianer am Samstag den neuen König ermitteln und am Abend in Amt und Würden einführen sollen. Aber auch der Höhepunkt für jeden neuen Würdenträger, der Festzug am Sonntag, fand ohne Nachfolger von Ralf Stang statt. Die Ursache des Ganzen war ein Königsvogel, der anders als in den Vorjahren nicht von einem Vereinsmitglied für diesen Anlass geschaffen, sondern bei einem Schützenbedarf erworben worden war - und der, so sollte sich zeigen, für die Art, wie am Kleinkalberstand auf ihn angehalten wurde, nicht geschaffen war.