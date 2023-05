Spektakuläre Premiere von „Bad Honnef tanzt“ Wenn die Erde in Bad Honnef lauthals SOS ruft

Bad Honnef tanzt weiter

Alle Aufführungen von „SOS Erde“ sind zwar schon ausverkauft, aber für die Tanzgala mit dem Profi-Ensemble von „Bad Honnef tanzt“ und Freunden aus Simbabwe im Live-Streaming am Samstag, 3. Juni, und Sonntag, 4. Juni, jeweils um 19 Uhr gibt es noch Karten. Wer mit kleinen Kindern ab zwei Jahren Tanz erleben will kann am selben Wochenende jeweils um 16 Uhr das Tanztheater „Fritte macht’s anders“ besuchen. Ein Event der „Jungen Choreografinnen und Choreografen“ findet am Samstag, 17. Juni, um 18 Uhr und Sonntag, 18. Juni, um 13 Uhr statt: Künstler zwischen acht und 18 Jahren präsentieren Stücke aus den „Choreografischen Ateliers“. Die Gruppe wurde jüngst als eine von zwölf Gruppen deutschlandweit und als jüngste dazu für das Tanztreffen der Jugend in Berlin nominiert. Kostenlose Karten für die Veranstaltungen von „Bad Honnef tanzt“, die alle im Ratssaal stattfinden, sind an der Abendkasse oder vorab in der Stadtinfo Bad Honnef erhältlich. qg