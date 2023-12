Lebendiger Adventskalender in Bad Honnef Wenn neun Chöre gemeinsam auf den Advent einstimmen

Mit Riesenschritten geht es auf den Heiligen Abend zu. Beim Lebendigen Adventskalender, dessen Türchen derzeit jeden Abend an unterschiedlichen Adressen quer durch Bad Honnef von Privatpersonen oder auch Institutionen geöffnet wird, war die Evangelische Kirchengemeinde Station Nummer zehn. An die 200 Besucher versammelten sich im Innenhof der Gemeinde. Sterne funkelten am Baum neben der Erlöserkirche, Gläschen mit Teelichtern wurden verteilt – und darüber hinaus eine Textsammlung mit den schönsten Liedern für diese Zeit. Die Musik ist ein Schwerpunkt der Gemeindearbeit – und so konnte Pfarrerin Britta Beuscher sämtliche Chöre, neun an der Zahl, begrüßen, die zum Auftakt gemeinsam das Lied „Candlelight Carol“ aufführten.