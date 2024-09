Konrad-Adenauer-Schule Bad Honnef Wie aus früheren Klassenräumen Büros für das Jugendamt werden

Bad Honnef · Die Umbauarbeiten in der ehemaligen Konrad-Adenauer-Schule in der Bad Honnefer Innenstadt sind in vollem Gange. Aktuell 2,2 Millionen Euro werden dort unter anderem in die energetische Sanierung investiert. Was es mit dem Projekt sonst noch auf sich hat.

04.09.2024 , 18:00 Uhr

Im Klassentrakt der ehemaligen Konrad-Adenauer-Schule entstehen unter anderem neue Büros für das Jugendamt. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge