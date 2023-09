Kommunaler Klimaschutz in Bad Honnef Wie Auszubildende der Stadt den Klimaschutz in die Köpfe bringen

Schöne Bestätigung für die Auszubildenden der Stadt Bad Honnef: Mit dem Klimaschutzprojekt „Ihr Dach kann mehr“ hat es das Team in einem bundesweiten Wettbewerb aufs Treppchen geschafft. Die Stadt Bad Honnef war eine von sechs Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis, die sich am Projekt „Kommunale Klimascouts“ des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) beteiligt haben, begleitet und unterstützt von der Energieagentur Rhein-Sieg. Die Übergabe der Preise an die erfolgreichen Bad Honnefer Klimascouts findet im Rahmen der „Kommunalen Klimakonferenz 2023“ am Donnerstag, 16. November, in Berlin statt.