Sichere Schulwege Wie Bad Honnef den Verkehr der „Elterntaxis“ regulieren will

Gesammelt wurden alle Vorschläge, einiges davon ist bereits umgesetzt, anderes auf den Weg gebracht, wie die Verwaltung in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur mitteilt. So an der Sankt Martinus-Grundschule in Selhof: so genannte „Gelbe Füße“ an der Menzenberger Straße und in Teilen der Schulstraße, im Dellenweg und am Krachnußbaumweg weisen seit April Kindern die Richtung. Vor allem: Stehende „Gelbe Füße“ zeigen den Kindern an, dass sie stehen bleiben und sich vergewissern müssen, dass die Straße frei ist. Eine gelbe Linie am Fahrbahnrand dient der zusätzlichen Orientierung.