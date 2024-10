Vernachlässigung über Jahrzehnte Wie der Verfall der Denkmäler auf dem Alten Friedhof in Bad Honnef gestoppt werden soll

Bad Honnef · Jahrzehnte hat sich niemand um die Denkmäler auf dem Alten Friedhof in Bad Honnef geschert. Das rächt sich jetzt, denn die Schäden sind mittlerweile erheblich. Zumindest gegen den weiteren Verfall will man in den kommenden drei Jahren vorgehen. Wie es um die Denkmäler steht – und was die Sache kosten soll.