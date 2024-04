Anbau der Parkresidenz in Bad Honnef geplant Wie die Erweiterung der Seniorenresidenz doch gelingen soll

Bad Honnef · Bereits 2015 gab es Pläne, neben der heutigen Parkresidenz an der Hauptstraße in Bad Honnef Wohnhäuser zu bauen. Daraus wurde nichts. Die Betreibergesellschaft der Seniorenresidenz indes plant, ihr Unternehmen mit Seniorenwohnen zu erweitern. Wie das geschehen soll und welche Hindernisse es gibt, ist Thema in der Politik.

25.04.2024 , 18:00 Uhr

Für das Areal angrenzend an das denkmalgeschützte Edelhoffstift sind Anbauten geplant. Das Planverfahren beginnt jetzt. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge